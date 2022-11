Apunyalen un home als jardins de la Biblioteca de Catalunya

Un home ha resultat ferit per arma blanca a la cama aaquest cap de setmana i ha hagut de ser hospitalitzat. Segons ha avançat el digital Crónica Global i han confirmat fonts policials a l'Agència Catalana de Notícies (ACN), els fets van passar dissabte sobre les 15.30 hores als jardins de Rubió i Lluch, situats al recinte de la, al districte deEls, lai el(SEM) es van activar arran de l'avís d'apunyalament i es van trobar l'home, que no estava en condicions de parlar, ferit a la cama. Per això li van fer uni el van traslladar a un centre hospitalari. Els Mossos han obert una investigació.

