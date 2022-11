Localitzen mort un home que es buscava des de divendres a Rupit i Pruit

Els equips d'emergència han localitzat sense vida unque es buscava des de divendres a(Osona), segons han informat elsen un comunicat. La troballa s'ha fet poc abans del migdia d'aquest diumenge. L'home va sortir a fer una travessa pels voltants del castell de Rupit i no va tornar. Havien trobat el seu cotxe aparcat al barri antic del municipi.Les tasques de recerca, coordinades pels Bombers, es van iniciar ràpidament per les zones on podria haver passat i durant tot dissabte es van establir diferents sectors de recerca, sense resultats. Aquest diumenge s'ha reiniciat la recerca amb la llum del dia entre Rupit i Tavertet. Hi han participat fins a 13 dotacions, tant efectiuscom un helicòpter.Un dels grups mixts de treball ha localitzat el cos sense vida de l'home en un corriol a baix d'una cinglera, a l'est del salt de Sallent, en un lloc de difícil accés. Fins al lloc s'hi ha desplaçat l'helicòpter amb efectius dels GRAE i els Mossos d'Esquadra, que conjuntament han fet l'extracció del cos.En el dispositiu de recerca hi ha treballat efectius dels Bombers de la Generalitat entre els quals l’helicòpter de rescat amb efectius dels GRAE, (Grup d’Actuacions Especials), la unitat canina del(Grup Caní de Recerca), efectius dels(Equip de Prevenció Activa Forestal), i del(Grup Operatiu de Suport). A més, s’ha ubicat una Unitat de Comandament al camp de futbol, on s’hi ha instal·lat el Centre de Comandament dels Bombers.El dispositiu també ha comptat amb la participació dels Mossos, que hi han desplaçat patrulles de seguretat ciutadana, helicòpter, efectius de la Unitat d’Intervenció de Muntanya i de la unitat canina, i de persones voluntàries. S’hi ha desplaçat també una unitat del(SEM) amb suport psicològic.

