La «foto del segle» de Messi i Cristiano: qui hi ha al darrere?

Han dominat el futbol durant la darrera dècada.han estat els dos jugadors més importants dels darrers anys i ara, a les acaballes de la seva carrera, s'han fet una fotografia que per a molts és la "foto del segle". Messi i Cristiano han posat junts jugant a escacs, amb mirada reflexiva. Qui hi ha al darrere d'aquesta fotografia, que ja és viral arreu del món?Com passa tot sovint, es tracta d'una campanya publicitària per una marca de moda., que ha aconseguit ajuntar Messi i Cristiano sota un lema: "La victòria és un estat de la ment". La fotografia, obra de la fotògrafa, l'han compartida els dos jugadors a les seves xarxes socials, amb milions de seguidors. Les parelles dels dos jugadors també s'han pronunciat:ha dit que és "boníssima" il'ha definida com a "icònica".Messi i Cristiano apareixen jugant a escacs amb un taulell que se situa sobre d'un bagul. La marca ho explica: "A més de tenir una llarga tradició artesanal construint baguls per als trofeus esportius més cobejats, la casa celebra dos dels jugadors més talentosos". La fotografia es va publicar dissabte, a poques hores d'arrencar el, que molt probablement serà l'últim que disputaran aquestes dues estrelles.

