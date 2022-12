Com i per què Ibai Llanos i Gerard Piqué són els nous reis del LoL

Els èxits de KOI, els èxits de tot el sistema

Vaya jodida salvajada.



Gracias a todo los que compartís mi pasión por los esports/KOI y a todos los que sin saber lo que es un dragón lo veis solo porque me hace ilusión o estáis intentando aprender.



💜💜💜💜💜 pic.twitter.com/3dP0pKAUbb — Ibai (@IbaiLlanos) July 30, 2022

La primera plantilla del club, del 2021, quan es va crear l'equip Foto: KOI

"No, però de debò, com es juga a això? Com podeu seguir el ritme de tot el que passa?" Són paraules d'una professional de la comunicació, amb sobrada experiència, observant les pantalles del La final del League of Legends de màxim nivell a l'estat espanyol va tenir un fort protagonisme a Catalunya , amb una immensa legió de fans -especialment joves-, que construeixen una realitat que encara xoca a les generacions més grans. Barcelona s'ha convertit en una capital europea del videojoc , gràcies a marques, noms i competicions que la fan brillar al mapa molt per sobre d'altres ciutats. Però hi ha dues persones que n'han elevat de manera exponencial la rellevància mediàtica:Propietaris de, aquest equip establert a Cerdanyola del Vallès -on abans tenia la casa Llanos- sacsejat una lliga estatal de League of Legends que, tot i no parar de créixer, ha vist ara com tot saltava pels aires. Amb una bateria recursos sense precedents en cap altre club d'eSport del panorama estatal, KOI ha guanyat la batalla mediàtica gràcies a la rellevància d'Ibai Llanos, a una estructura professional de club des del primer moment i la inversió de Gerard Piqué. Un símptoma molt clar d'aquesta gènesi va ser observar les samarretes que duia el públic a PortAventura: una gran quantitat de peces de roba eren de, que ni tan sols jugava la final. Ni tan sols hi era cap dels seus responsables. Només un dels jugadors, el portuguès, entre els convidats.Aquesta circumstància al voltant de KOI, Ibai i Piqué no és cap percepció subjectiva, és un fet compartit per molts actors del sector del LoL. Responsables de la Lliga de Videojocs Professional (LVP) van admetre que la incorporació del club, ara fa tan sols un any, suposava un impacte molt gran, que els permetria créixer encara més. Ara, l'ascens ja és imparable. David Carbó, conegut per tothom com, explicava que tots els equips, per molt suposadament mediàtics que siguin, "es nodreixen i van a remolc de KOI". El català, que deixa de ser caster de la LVP després de tres anys gloriosos i passa,, detallava aque l'ecosistema estarà completament condicionat per l'equip d'Ibai i Piqué.Encara que les competicions professionals de videojocs ja han superat, amb escreix l'impacte mediàtic de molts esports minoritaris -les dades deconfirmades per aquest diari situen la final del Mundial de LoL de 2021 com el quart esdeveniment més vist del planeta-, el sector segueix sent una incògnita -sigui per desconeixement, sigui per prejudicis- per a una immensa majoria de la societat. Llanos i Piqué contribueixen a superar aquests murs, ampliant l'espectre de públic a quotes impensables fa uns anys.Diversos membres del sector empresarial del videojoc, jugadors i analistescomparteixen aquesta visió. I les xifres deixen per terra qualsevol competidor en l'àmbit estatal i europeu en lligues regionals. Tots tenen la mateixa sensació: KOI ha suposat una sacsejada sense precedents i molts clubs voldran seguir el seu rastre, emular la seva petjada i construir una base forta de seguidors.l salt monumental que ha fet el club es consolida amb l'arribadala màxima competició continental a la qual pot optar qualsevol equipLa competència és ferotge, però simbiòtica. Team Heretics (amb grans influencers i representants coneguts, comi companyia); el(tot i que no té grans noms, la marca és imponent);(dos grans clubs amb un important pes en el sector competitiu) creixen en paral·lel a KOI gràcies als seus èxits esportius, a l'augment del seu teixit de fans i la seva popularitat a les xarxes gràcies als seus creadors de contingut. Ara bé, és innegable que la relació directa o indirecta amb el club d'Ibai i Piqué els suposa un nou aparador a públics als quals no aconseguien arribar. I ara hi arriben.Capacitats per crear nous productes, fer streamings variats i tenir diversos protagonistes. Una inversió accelerada en molts aspectes de la competició (encara que d'èxits esportius, encara, cap ni un) i una implicació directa de la seva cara més visible, l'Ibai, fan que KOI estigui entrant a molts espais que mai havien vist ni mig segon de League of Legends. Marques tan potents comdonen el seu suport visual (i més important, econòmic), permetent un desplegament de recursos inusual, gairebé inigualable. I han estat dels últims a arribar a la festa. El seu impacte és pràcticament mundial. I no tenen cap mena d'intenció de deixar de prémer l'accelerador.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor