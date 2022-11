Elon Musk readmet Trump a Twitter

The people have spoken.



Trump will be reinstated.



Vox Populi, Vox Dei. https://t.co/jmkhFuyfkv — Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2022

Potser serà per poc temps, això no ho sabem, però de momentja torna a ser a. El propietari de l'empresa, el controvertit multimilionari, ha decidit reametre'l i li ha restaurat el compte, just la mateixa setmana que Trump ha dit que vol tornar a ser candidat a la presidència dels Estats Units.Musk va fer una enquesta en què preguntava als usuaris si s'havia de permetre el retorn de l'expresident a Twitter. La majoria,. "El poble ha parlat, Trump serà readmès", ha dit Musk aquesta matinada, hora catalana. I tot seguit, ha reaparegut el compte de Trump, que va ser suspès el dia de l'assalt al Capitoli, el 6 de gener de 2021.La decisió de Musk ha anat acompanyada de crítiques i elogis. A hores d'ara,. Sigui com sigui, el propietari de Twitter no pot escapar de les decisions polèmiques. Primer va avisar que s'hauria de pagar pels comptes verificats o per usar Twitter, una decisió que va generar un fort rebuig. Aquesta setmana, una allau de treballadors de la companyia han deixat la feina.En les darreres hores, a Twitter, ha aflorat el debat sobre el futur d'aquesta xarxa social.Continuarà viva? On anirà el gruix dels usuaris, si tanca? Són preguntes que, de moment, no tenen resposta.

