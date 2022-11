Frenkie de Jong carrega contra la directiva del Barça

viu un moment dolç amb el. Després d'un estiu complicat, en què el migcampista holandès va tenir un peu i mig fora del club, De Jong ha aconseguit rendir a bon nivell i és pràcticament un titular indiscutible al centre del camp de l'equip de. Amb tot, encara té unapel que va haver d'aguantar durant l'estiu. La directivai aprofitar que és uns dels futbolistes de més valor de la plantilla per fer caixa. No se'n van sortir i De Jong ha respost amb bons minuts sobre el camp."Ei està clar que jo no ho vaig filtrar. Només hi havia una altra part que tenia el contracte i està clar que venia del club. No era necessari, fer això", va explicar De Jong a De Telegraaf. Per si no quedava clar, el migcampista -una de les estrelles de Països Baixos que disputarà el mundial de Qatar-, en conversa amb The European Lad va assenyalari els responsables de l'. "Culpo els que em volien fora, són els que dirigeixen el Barça", sosté el futbolista. Això, però, no afecta la relació que té amb"No he tingut mai la sensació que Xavi estigués en contra meva i crec que per a ell era molt difícil parlar d'això. Sempre ha dit que estava content amb mi, però que hi havia una part econòmica. Ell no pren la decisió", argumenta De Jong, que sempre ha dit que vol quedar-se al Barça. "", assegura. Malgrat que ara està còmode al club, compta amb la confiança de l'entrenador i té minuts de qualitat a la gespa, el futbolista no desaprofita les oportunitats que té per carregar contra la directiva pel tracte que va rebre a l'estiu.

