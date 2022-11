Mor la històrica presidenta de les Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini

La presidenta de l'associació Madres de Plaza de Mayo,, segons han donat a conèixer mitjans argentins. Bonafini és mare de dos fills desapareguts durant la dictadura i durant dècades va exercir com aen el si de les Madres de Plaza de Mayo.Va estara l'Hospital Italià de la ciutat de La Plata per fer-se controls mèdics, ha informat l'agència de notícies argentina Télam. Després d'aquest període, se li havia donat l'alta el passat 13 d'octubre.Va fundar l'associació Madres de Plaza de Mayo per visibilitzar la desaparició de persones durant l'última dictadura, encara que l'entitat va evolucionar fins a constituir-se en una organització amb un clar perfil polític., destacava la mateixa Bonafini en una intervenció.

