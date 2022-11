​Continua la recerca del mossèn de 78 anys perdut a la Vall del Lord

📹 Imatges aèries 🚁 de rescat de #bomberscat que, amb efectius dels #GRAE, està revisant cingleres i barrancs des de l'altiplà del santuari de la Mare de Déu de Llord. pic.twitter.com/dZji4RVqMe — Bombers (@bomberscat) November 20, 2022

Elsde la Generalitat continuen endavant amb el dispositiu de recerca d'un mossèn de 78 anys que es va perdre dijous a la Vall del Lord (Solsonès) , segons ha informat el cos a través de les xarxes socials. L'home, que resideix al seminari de Solsona, va anar a passar el matí al santuari de la Mare de Déu de Lord, a, però no va tornar al migdia, tal com havia dit que faria.Diversos grups d'agents de Bombers revisen amb l'ajuda d'un helicòpter i efectius dels GRAEdes del Santuari del Llord, així com el perímetre del pantà. A peu, revisen pistes i camins a baix del barranc. A més a més, fanamb grups de treball coordinats per les zones del Pla de Sallord, Camí de Torroella, Camí de Sant Jaume i La Mola. De moment, però, no hi ha

