El món rural es reivindica a Barcelona per exigir un nou model de convivència amb la ciutat

Fins ahan visitat els més de 40 estands de ladel nostre país que s'han citat aquest dissabte a la festa d'al Museu Marítim de Barcelona. Ho han fet amb un objectiu en comú: acostar la realitat del món rural a la capital catalana per reivindicar unamb la ciutat. Això és el que s'ha desprès delque els i les professionals del sector han llegit al final de la jornada, que ha durat un total de nou hores, d'11:00 del matí a 20:00 del vespre.. D'aquesta manera han tancat el missatge que han volgut transmetre tant a la ciutadania com als mitjans de comunicació presents en l'esdeveniment. Un missatge que ha subratllat la importància que aquest nou model que es construeixi estigui basat en el respecte mutu i la cooperació. La consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural,, que ha passat el dia a la festa d'Arrels, no ha volgut marxar sense subratllar la importància de la sobirania alimentària. "O cuidem i fins i tot potsero, si no, tindrem un problema afegit", ha advertit."Perquè l'alimentació sigui sana, segura i de qualitat, cal cuidar el sector, però a més, això també és necessari davant l'emergència climàtica", ha recalcat Jordà. Alhora, ha assenyalat el que, per a ella, és un punt clau: l'educació. "És important perquè. Hi ha productes per temporades i això té un sentit mediambiental i de la feina de la pagesia local. No podem menjar maduixes tot l'any, per exemple, i si ho fem, no són productes bons ni tenen gust de res i, sobretot, no és un model sostenible". D'aquesta manera, la titular d'Acció Climàtica ha recordat que "és imprescindible que el sector primari estigui viu i bategui. Totes i tots els pagesos fan aquesta feina perquè la fan amb passió. Hi ha històries de vida darrera de cada producte i", ha apuntat.L'esdeveniment també ha comptat amb la presència del formatger i humorista, que ha posat el focus en la importància de no "trencar els vincles relacionals, de suport i de relacions de consum entre les persones". Una situació que es produeix quan "deixem en mans de multinacionals tot el que necessitem". A parer seu, "a les ciutats i es podrien aprofitar els mateixos espais per oferir productes locals i del món rural". En aquesta línia, ha compartit una possible solució: consciència en el consum i suport de les administracions.Per tot plegat, les organitzadores de la festa s'han mostrat contentes per laque ha tingut i han celebrat que tant el mercat de pagès, com els tastos, les actuacions culturals, les xerrades i l'espai infantil hagin funcionat. Arrels és una"basat en els valors del món rural". A més a més, és un espai que posa en contacte directe els consumidors amb els pagesos productors d'aliments de proximitat de Catalunya.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor