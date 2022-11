Tossa de Mar, de moda a Corea del Sud gràcies a les cançons d'una popular cantant

(La Selva) és l'escenari que ha triat la cantant coreanaper rodar-hi dos dels seus darrers videoclips, que acumulena YouTube en només dues setmanes.La cantant, coneguda com a YooA, és membre de K-pop Oh my girl, grup molt popular al país. Als videoclips de, l'artista recorre carrers del centre de Tossa i algunes platges.Gràcies a això, els fans d'aquesta artista coreana han pogut conèixer una de les poblacions emblemàtiques de la. A continuació, podeu veure els dos videoclips on apareix el municipi català.

