Centenars de persones reclamen l'absolució dels «11 de la subdelegació» a Lleida

s'han reunit aquest dissabte al vespre a Lleida per demanar l'absolució dels onze encausats -coneguts com "els 11 de la subdelegació"- per les protestes que hi va haver a la subdelegació del govern espanyol al capital del Segrià amb motiu de la detenció dea Alemanya el març de 2018.Els onze encausats s'enfronten, en total, a. Des de la Plataforma Antirepressiva de Ponent es demana l'absolució. Durant la marxa hi ha hagut crits contra, i s'ha reclamat l'absolució també d'alguns represaliats per protestes del procés, com, condemnat a presó.A la manifestació hi han assistit, entre més, la presidenta de Junts,i el secretari general del partit,. Puigdemont va fer crides a participar-hi fa pocs dies. La setmana vinent, els encausats s'asseuran al banc dels acusats amb penes de presó elevades.Dimarts, la Plataforma Antirepressiva es va reunir amb Puigdemont,al Parlament Europeu. "", van dir després de la trobada. Els encausats, asseguren, lluitaran per aconseguir l'absolució davant l'Audiència de Lleida a partir del dia 22.

