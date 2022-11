A poques hores perquè comenci el mundial, un dels protagonistes de la competició fora del terreny de joc ha protagonitzat una situació tensa i inèdita en una televisió israeliana. Autor de la cançó oficial del Mundial de Qatar,En un primer moment, Maluma ha respost que era una qüestió que ell "no podia resoldre" i ha justificat la seva presència dient que havia vingut per "gaudir de la vida, dels partits i de la festa del futbol".Posteriorment, el periodista ha repreguntat al cantant per la mateixa qüestió. "Entens que la gent digui que ajudes a netejar la imatge del país?", li ha preguntat. Maluma, d'una manera més seriosa, li ha respost:. Posteriorment, s'ha sentit una veu al fons del plató i el cantant ha decidit deixar el micròfon, aixecar-se i marxar de l'entrevista. Mentre l'artista abandonava el plató, ha insultat el periodista dient-li que era "un maleducat". El periodista li ha respost queLes últimes setmanes diferents artistes han rebutjat actuar al Mundial per la vulneració de drets humans del Qatar. Maluma, Don Omar, Robbie Wiliams, J. Balvin o Black Eye Peas són alguns dels que han acceptat actuar. Mentre que, Shakira, Dua Lipa i Rod Stewart ho han rebutjat.

