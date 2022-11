​Els consells perquè no t'estafin pel Black Friday

1 – Verificar si la rebaixa és real o ve d'un preu inflat

Comparar i verificar preus són passos clau per comprovar si una rebaixa és real. Foto: ACN

2 – Comparar preus d'altres comerços

3 - Posa't un pressupost

4 – Vigilar les compres per internet

Les estafes per internet són cada vegada més comunes. Foto: Pixels

5- Ull amb les botigues de fora la Unió Europea

6 – Evitar ofertes que arriben per correu

El pròxim 25 de novembre se celebrarà el conegut("divendres negre"). Es tracta d'una jornada de descompte i rebaixes especials, sobretot en productes tecnològics. Però molts establiments i grans superfícies ja han començat la campanya que s'allargarà fins a Reis. Durant més d'un mes es poden trobar productes rebaixats de preu, però també ofertes que, potser,Per evitar que t'enganyin o perdis diners pensant que te n'estàs estalviant, et donem alguns consells que cal tenir en compte durant aquest Black Friday:Si tens temps, el que es recomana és, és a dir, observar el preu que té durant les setmanes prèvies a la compra. És important comprovar quin preu té allò que et vols comprar abans no comenci la campanya i d'aquesta manera sabràs segur si durant el Black Friday el producte està rebaixat o no.Si no has pogut fer el control, no pateixis. A través del portal Verificador de Ofertas pots saber quin preu tenia un producte quan el van posar a la venda. Es tracta d'una de les eines primordials per estalviar-te ensurts durant aquesta campanya de rebaixes.Tal com recomana l' Agència Catalana del Consum a l'hora de comprar durant el Black Friday. També es recomana desconfiar de les ofertes llamineres d'internet, ja que podrien ser enganys o productes falsificats.També hi ha eines i portals que t'ajuden a dur a terme la tasca de comparar. Per exemple, pàgines com Idealo.es Kelkoo.es t'ajudaran.Marcar un màxim de diners que et vols gastar pot ser una bona tècnica per no acabar pagant més del que et pensaves. Quan vagis de compres estableix un pressupost tancat i tingues en compte que sempre s'acaba gastant una mica més, per tant,Pel que fa a les compres en línia, l'Agència dona diferents consells:usuaris, mirar si, buscar les dades de contacte i ubicació de l'empresa i, ja que es tracta d'un senyal de seguretat.L'Agència també recorda que totes les compres en línia tenen. Això permet que qualsevol usuari pugui retornar lliurement el producte abans de les dues setmanes posteriors a haver-lo comprat. El retorn, a més, es pot fer sense donar explicacions. Es tracta d'un dret que no està garantit a una botiga física, ja que no estan obligats a fer canvis ni devolucions.Si compreu a botigues virtuals amb seu fora de la Unió Europea, cal que tingueu present quePer tant, abans de comprar un producte d'una botiga virtual d'un país no comunitari, cal assegurar-se si els costos derivats de duanes i impostos estan inclosos o no en el preu final.Per últim, un dels hàbits més habituals és rebre correus d'ofertes de tota mena a la nostra bústia electrònica. Per evitar enganys i estafes,. En aquests casos, el més segur és escriure directament l'adreça en el navegador de l'ordinador o el mòbil i accedir-hi de forma estàndard. D'aquesta manera evitarem accedir per error en dominis i enllaços que poden ser fraudulents i pretenen similar els originals.

