​Quins aliments ens poden protegir d'un refredat?

Imatge d'arxiu d'un supermercat. Foto: Europa Press

Fruites

És època de refredats i ho demostra el fet que durant les últimes setmanes en molts cercles familiars o d'amistats hi ha hagut algun conegut que ha estat constipat. Si has tingut sort i encara no t'ha tocat o si no vols tornar a passar-hiSegons experts, malgrat que no hi ha cap aliment que ens garanteixi que no ens posarem malalts, sí que hi ha productes que ens ajuden a mantenir les defenses actives i reforcen el sistema immunitari davant l'atac dels virus. Segons l', les substàncies reconegudes que tenen relació amb el sistema immunitari són la vitamina C, la vitamina A, la vitamina E, la vitamina D, la vitamina B12, la vitamina B6, l'àcid fòlic, el ferro, el seleni, el zinc i el coure. Aquestes substàncies podem trobar-les a fruites, verdures, llegums, fruits secs, l'oli d'oliva i els cereals integrals.En una entrevista a RAC1, la dietista i nutricionista de l'Agència de Salut Pública de Catalunya,, relata que en el cas de les fruites, cal que siguin de temporada i de proximitat: "Que siguin de proximitat no és només per una defensa del territori, sinó per la possibilitat d'obtenir fruita que no faci gaire temps que ha estat recollida". Entre les més adequades per protegir-nos del refredat i que són temporada,També es recomana comprar quantitats que es puguin consumir entre 2 i 4 dies. De fet, el mínim que recomana l'OMS són cinc racions de vegetals i fruites al dia.

Les tomates són bones aliades contra els refredats Foto: Ajuntament de Rubí

Verdures

Els làctics ens ajuden a reforçar la flora intestinal, i de retruc les defenses.Foto: Pixabay

Fermentats

A més de les fruites, les verdures també són essencials per reforçar les nostres defenses. Salvador remarca que "com més fresques i menys cuites millor". Com en la fruita, la verdura de temporada també serà la que ens aportarà més garanties. Per això,Sobre l'all es diu que és un antibiòtic natural, però la dietista de l'Agència de Salut Pública reconeix que "no hi ha demostració científica" per afirmar-ho. Sí que es pot assegurar que té una alta concentració de vitamina C.Són importants perquè aporten probiòtics i reforcen la flora intestinal, on segons alguns experts fabriquem gran part de les nostres defenses. Per això,per tal de mantenir els refredats a ratlla.

