Héctor Bellerín, lateral del FC Barcelona: "Como futbolista no estar en el Mundial de Qatar me entristece, pero hay una parte de mí que se alegra. No sé si lograría disfrutar de la carga de los 6.500 obreros fallecidos". Grande. pic.twitter.com/FAcvt9SbMo — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) November 18, 2022

ha estat sempre un futbolista compromès i que no ha tingut pèls a la llengua per expressar el que pensa. En les últimes hores, el lateral del Barça ho ha tornat a demostrar. Dijous, en uns premis de la revista de moda i tendència GQ,, precisament, per ser "un esportista diferent amb personalitat pròpia".Després de recollir el premi i durant el seu discurs,: "Tinc sentiments una mica contraposats. Estar aquí avui significa no estar a Qatar ni a la selecció i no formar part d'això m'entristeix. Però a la vegada hi ha una part de mi que s'alegra perquè no sé aconseguiria gaudir amb la càrrega de 6.500 morts".Bellerín va continuar dient que la majoria de persones que han mort construint els estadis eren persones que "únicament buscaven una vida respectuosa per ells i les seves famílies". En aquesta línia, el futbolista català també va assenyalar el món del futbol en general: "Al final,. No hi ha límit i seguim ampliant aquelles coses que ens separen i això només ens porta al desacord i la desigualtat".En el final del discurs,. "Cal que en una societat tan polaritzada com la nostra deixem de veure'ns per les nostres condicions i idees, i comencem a veure'ns per tot allò que som nosaltres, persones", va acabar dient el jugador blaugrana.

