La intensitat de la pluja, el vent i les onades amenaça 14 comarques

a casa nostra i, segons ha previst el Servei Meteorològic de Catalunya () es mantindrà, almenys, fins a començaments de la setmana que ve. De moment, aquest dissabte ja ha estat fred, amb neu al Pirineu. A més a més, ha estat un dia marcat per la situació de perill per pluja, onades i vent que, a hores d'ara, deixa a 14 comarques en total en alerta.Tal com ha informat el Meteocat, durant aquesta jornada els territoris afectats patiran, tot i que de manera local, tempestes que poden arribar a ser fortes i a acumularD'altra banda, fins a la matinada de diumenge hi poden haver a la costa de l'Empordài en indrets concretsLes comarques afectades són les següents. En el cas de la pluja: el Maresme, el Vallès Oriental i la Selva. Pel que fa a les onades: l'Alt i el Baix Empordà. I sobre, dos en una escala de sis: el Montsià, el Baix Ebre, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Priorat, el Baix Camp, el Tarragonès, el Baix Penedès i l'Alt Camp. De fet, en tota aquesta zona, ja s'han registrat ventades de més de 100 quilòmetres per hora. A Portbou (Empordà), territori no amenaçat, també ha igualat la ratxa i s'espera que continuï el vent, però de forma més moderada.A més a més, fins que s'acabi el dia,, amb una cota de neu que ronda els 1.100 metres. A banda d'això, a la, el Servei Meteorològic de Catalunya no descarta que es produeixi algun, tret que encara es conversen algunes petites restes d'inestabilitat. En cas de produir-se, però, han apuntat que seria localment moderat.Pel que fa a, ens passarà unque es farà gran dilluns i portarà un canvi més notable en el temps. Les temperatures seran més baixes al matí, amb una estimació de la temperatura mínima que rondarà els zero graus a les zones de la depressió central, unes glaçades que faran de la pròxima matinada una de les més fredes del que portem de temporada. De cara al migdia, per això, les temperatures seran més suaus. Hi haurà força estones de sol i ja menys vent, tot i que es podrà notar una mica de Tramuntana i Mistral.Els núvols seran residuals al Pirineu i cap a la Vall d'Aran pot caure alguna bola de neu, però a cotes més elevades que dissabte -cap als 1.600 metres-. A causa del front, hi haurà alguna. A la tarda, afluixarà el vent i pujaran les temperatures.El front pot portar precipitacions a tot Catalunya. En conjunt, seran febles, però estaran més presents a la meitat oest del país. Les nevades es produiran entorn dels 1.400 metres, 1.200 al migdia. Amb tot, s'espera un dia d'aire fred i ventades.

