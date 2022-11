Troben una dona que feia mesos que estava morta quan entren a desnonar-la a Gijón

La comitiva judicial i la policia devan anar dijous a executar un desnonament d'una dona de 45 anys al carrer de. Els fets van passar poc després de les 11 del matí. Quan van entrar al pis, l'la va trobar morta.Els agents sospiten que fa mesos que havia mort, perquè el cos es trobava en estat de descomposició, segons fonts de la investigació citades per Europa Press. Lahavia demanat el desallotjament perquè difunta no pagava el lloguer i no podia localitzar-la.El cosi s'ha procedit a fer-li l'autòpsia. De moment no s'ha localitzat cap familiar de la dona. La Policia Nacional s'ha fet càrrec de la investigació i s'està a l'espera de saber de què ha mort.

