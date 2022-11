El ridiculo y vergonzoso que tiene el hijo de Julio Iglesias para ponerse a presentar la novia tapandola con una manta y ella que se presta a eso... en fin los famosos y su narcisismo..... — Ayleen 💫 (@Ayleen20827891) November 19, 2022

Acabo de ver a Julio Iglesias jr destapando a su novia en una presentación, ¿Acto machista? Lo que no entiendo es cómo una mujer se presta a esto. pic.twitter.com/27V13Xu7H5 — Keko Iglesias (@KekoIglesias) November 19, 2022

està sent un dels noms més mencionats a les xarxes socials aquestes últimes hores, i no pas per bé. El fill del cantant espanyol Julio Iglesias i Isabel Presley ha protagonitzat recentment un episodi que s'ha catalogat com a "masclista", "denigrant" o "vergonyós". El model, cantant i presentador va assistir aquest dijous a un esdeveniment promocional acompanyat de la seva nova xicota, Vivi Di Domenico. Fins aquí, tot correcte. Peròplatejada, com si fos un fantasma.Al photocall, Julio José Iglesias va decidir "presentar" a la premsa la seva nova acompanyant i ho va fer destapant-la de sota la manta. El gest no ha agradat gens a les xarxes socials icontra el model i cantant espanyol.A les imatges, es pot escoltar alguns dels periodistes que hi havia al voltant incrèduls de la situació: "No m'ho puc creure", expressava un d'ells. Tot plegat va tenir lloc durant la presentació d'una marca de joies que, precisament, té el nom de Ghost. De moment ningú de la família Iglesias, ni els mateixos protagonistes han sortit a donar explicacions.

