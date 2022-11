La ministra Montero rep una trucada de la seva mare en ple míting

María Jesús Montero recibe una llamada de su madre en pleno mitin pic.twitter.com/HpvfA5zrda — EL MUNDO (@elmundoes) November 19, 2022

La ministra d'Hisenda,, ha protagonitzat l'anècdota d'aquest dissabte durant la seva intervenció en un acte dela Las Palmas de Gran Canària. La ministra ha rebut ni més ni menys quementre parlava.Ha hagut d'aturar el discurs i silenciar el telèfon, però se n'ha sortit bé quan ha explicat als assistents que qui trucava era la seva mare. "És la meva mare... S'ha oblidat que...", ha dit entre somriures i aplaudiments. Se n'han fet ressò diversos diaris espanyols, com El Mundo o l'ABC. Ho podeu veure a continuació:En l'acte, Montero ha parlat d'una de les polèmiques de la setmana: les escletxes de laque ha permès que alguns violadors vegin com les seves penes de presó es rebaixen. Per això, la ministra d'Hisenda ha demanat que es fixi doctrina -el Suprem ho farà aviat i la Fiscalia també definirà criteri. "Les dones continuarem recorrent el camí que ens queda i continuarem reclamant mesures i iniciatives que ens permetin estar en igualtat amb els homes", ha dit durant la seva intervenció.

