Vox fracassa en un acte a Barcelona contra la llei del «només sí és sí»

El president de Vox,, ha titllat d'"infame" la llei del 'només sí és sí' que ha impulsat la ministra d'Igualtat,. Abascal considera que les dones, amb la nova llei, estan més "desprotegides" que abans i ha culpat el president Pedro Sánchez de l'augment de les violacions des que va arribar al poder. "Les violacions en manada abans no sabíem ni què eren i ara són el pa de cada dia", ha recriminat. Abascal ha insistit en què "Sànchez va prometre protegir les dones i no les ha protegit". Segons la G, unes 300 persones s'han concentrat a la manifestació convocada per Vox aquest dissabte al migdia a la Plaça Universitat, una xifra que el partit eleva fins a les 5.000.El president de Vox, Santiago Abascal, ha començat el seu discurs a la Plaça Universitat de Barcelona dient que el context social i polític actual a Catalunya és pitjor "que el del 2017". Segons la seva lectura, el govern espanyol és directament "còmplice" del govern independentista amb l'objectiu d'aprovar els pressupostos "i aguantar un minut més al poder".El màxim dirigent de Vox ha recriminat al president del Govern,, que les seves solucions al Procés hagin estat "meses de diàleg amb delinqüents i indults". Ara, ha dit, a més s'hi afegeixen els canvis als tipus de delicte "a la seva conveniència" amb dos objectius. Per Abascal, l'estratègia de Pedro Sánchez és mantenir-se al poder "a canvi d'amnistia amb els que han intentat destruir la integritat del país" i també "rebaixar els futurs delictes que ja han dit que cometran". El president del partit ha assegurat que contra això seran al carrer i a les institucions, "per denunciar-ho".De la seva banda, el secretari general de Vox,, s'ha reivindicat com l'"alternativa" a Catalunya. Garriga ha carregat contra els socialistes catalans i els ha acusat de ser "obertament separatistes", recordant el seu passat al govern tripartit o les seves aliances a la Diputació. El secretari general també ha criticat la postura del PSC d'estar a favor del dret a decidir i els ha acusat de fer de "comodí" dels governs independentistes.Per Garriga, els interessos dels socialistes espanyols i el del president Pere Aragonès "no són comuns, sinó que es podrien presentar junts amb les mateixes sigles". A parer seu, "comparteixen un pla, objectiu i tenen les mateixes eines per destruir la unitat de la nació". Garriga ha carregat contra l'aliança entre PSOE i independentistes i els ha acusat de voler una societat "dèbil" amb l'objectiu de "fer-los esclaus de les elits i els governants".El president de Vox ha estat rebut a la Plaça Universitat a crits de 'Presidente' pels assistents a la manifestació que ha convocat el partit i el sindicat Solidaridad. Entre alguns dels lemes que s'han pogut escoltar hi havia 'Puigdemont, a prisión' o 'Sánchez dimisión'. Altres persones també han exhibit pancartes dirigides contra el president espanyol o contra Junqueras.

