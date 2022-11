Marxa lenta a la Jonquera tres anys després de les protestes per la sentència de l'1-O

Dues hores de marxa lenta

Unes 250 persones s'han manifestat aquest dissabte al matí entre el(Vallespir) i la(Alt Empordà), recorrent a peu i en marxar lenta els sis quilòmetres que uneixen els dos municipis per l'N-II. L'acte, que ha provocat retencions de vehicles durant més d'una hora, s'ha fet coincidint amb el tercer aniversari del tall a l'AP-7 després de laEl portaveu nacional d'Alerta Solidària,, explica que s'ha fet per "homenatjar els investigats" pels talls de carreteres a tot Catalunya la tardor del 2019. En concret, van ser un total de 380 persones de les quals encara n'hi ha 49 que tenen les causes obertes.El portaveu nacional d'Alerta Solidària, Martí Majoral, ha explicat que "molts investigats de base que encara es troben en processos judicials". "La desjudilització no és real pels milers de persones que van sortir al carrer aquells dies, potser només ho és per un grup", ha denunciat.Respecte a l'assistència discreta comparada amb els, Majoral ha admès que hi ha "desmobilització" dins el moviment independentisme i considera que "cal esperonar la gent" per reocupar carrers. En aquesta línia, Majoral està convençut que "encara hi ha molts independentistes en aquest país perquè hi ha bons motius". I assegura que la independència s'aconseguirà "deixant de confinar estrictament en les institucions, per començar a fer-ho amb nosaltres mateixos".La marxa ha sortit als volts de les onze del matí d'un aparcament del Pertús, on es congregava gent des de quarts de nou, i ha arribat al parc d'en Lloveras de la Jonquera poc abans de la una del migdia. A crits de" o entonant el Cant dels Segadors, els 250 manifestants han aconseguit col·lapsar l'N-II amb cues de cotxes durant bona part del recorregut. El vent, acompanyat de fred, no ha cessat durant tot el matí sense que es produís cap incident.Als parlaments que s'han fet tant a l'inici com al final del recorregut, hi han participat quatre dones represaliades en manifestacions independentistes. En concret, han parlat lai l'(dues de les 200 investigades pel tall de l'AP-7 a la Jonquera fa tres anys), la Sane (pendent del judici pel tall de l'AP-7 a Sant Celoni (Vallès Oriental) l'octubre del 2019) i la Carla Costa (pendent de judici per les protestes postsentència). Totes han agraït el suport dels assistents als seus casos.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor