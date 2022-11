Mor un escalador en un accident a Odèn

Els Bombers de la Generalitat han fet el rescat d'un escalador mort en un accident a Odèn (Solsonès) #bomberscat



NOTA DE PREMSA 👉 https://t.co/N0AGvjLa8A — Bombers (@bomberscat) November 19, 2022

El Grup d’Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers de la Generalitat ha fet aquest matí el. L’avís ha entrat a les 11:10 hores. L’home havia caigut mentre escalava la paret de la Batalla per la via dels Escaladors Bucòlics.Un cop alertats, els Bombers, en el qual anava la dotació conjunta de rescat del GRAE i el personal sanitari del Sistema d’Emergències Mèdiques (). Quan han accedit a la zona on havia caigut l’escalador, el personal sanitari li ha fet la maniobres de reanimació, però sense èxit.

