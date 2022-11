​«Fer ralet-ralet» o «pelar la patatona»: l’Optimot busca expressions sobre la masturbació femenina

Acaronar-me el POTORRO. — Mauser 🔫 (@mauser__c96) November 17, 2022

Pentinar el gat. — Ros9r (@Trenta_u) November 17, 2022

Sintonitzar el dial de Rac1 a la Vall Fosca. — Mauser 🔫 (@mauser__c96) November 17, 2022

Tocar l'arpa — Quim Monzó (@QuimMonzo) November 17, 2022

T'estimo, Optimot! ❤️



Jo sóc molt de dir "fer-me un dit". — Maria Nicolau (@MAlbercocs) November 17, 2022

"Fer punta al llapis": els precedents masculins

Hi ha mil maneres de parlar d'aquesta mena d'autocures: 'bressolar-se', 'comptar bigues', 'escanyar l'ànec', 'esmolar-se el bessó', 'fer punta al llapis', 'fer la mà', 'fer volar l'estel', 'manejar l'allioli', 'tocar el clarinet', 'enllustrar-se el minaret'... Què més? 🍆💦 https://t.co/da13KbpnUg — Optimot (@optimotcat) November 9, 2022

La llengua també pot ser sensual i ho ha demostrat l’última crida que ha fet l’ Optimot a les xarxes socials. Des de fa uns dies, el servei de consultes lingüístiques del Departament de Cultura de la Generalitat de CatalunyaLa resposta dels usuaris ha estat sorprenent i han aparegut desenes d’expressions col·loquials que han aconseguit definir de la millor manera allò que fins ara en dèiem “tocar-se” o “masturbar-se”. Entre les més originals hi ha "fer un DJ", “jugar al parxís”, “fer ralet-ralet” o “pelar la patatona”.Entre les respostes que ha rebut l’Optimot, també n’hi ha de personatges coneguts com la cuinera Maria Nicolau o Quim Monzó.I és que la imaginació dels usuaris no té límits i ja es va demostrar uns dies enrere quan. Una usuària de Twitter va demanar ajuda per trobar expressions que fessin gràcia sobre el que coneixem com “pelar-se-la”. Després d’aquella crida, ara l’Optimot ha volgut també fer l’exercici des de l’òptica femenina.Totes les expressions recollides per l’Optimot queden fora del diccionari normatiu, però formen part i demostren la riquesa de la llengua catalana. I també de la imaginació que, en el cas de la sexualitat, s’ha pogut comprovar que no té límits.

