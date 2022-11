L'oniomania o el trastorn de compres compulsives que s'accentua amb el Black Friday i Nadal

Arriben dues èpoques de l'any crítiques per a les nostres butxaques, el. A més a més, ens estem endinsant en un hivern difícil a escala econòmica. Són moltes les persones que malbaraten diners en aquests períodes i que, fins i tot, poden presentar un trastorn de compres compulsives, que es diuLa psicòloga i experta del servei de psicologia en línia de Buencoco, Anna Valentina Caprioli, ha explicat en una entrevista amb Europa Press que l'oniomania és unque consisteix, bàsicament, a experimentar un "impuls difícil o impossible de resistir percoses, com si fos una".En realitat, aquesta especialista ha admès que lessobre per què aquest fenomen té lloc: "Es pensa que poden ser biològiques i, com en altres addiccions, podria produir-se quan no funciona bé el, el que faria que ens produeixi gratificació l'acció de comprar. En les addiccions i en les compres compulsives aquest sistema entra en joc".Altres causes sobre les quals ha apuntat la psicòloga serien, així com viure en una societat on tenima l'abast per comprar. "Hi ha molts factors que influeixen, però una causa sola no s'ha trobat", ha afirmat Caprioli. En realitat, ha defensat que en el Manual Diagnòstic de malalties mentals, l'oniomania no està categoritzada com un trastorn, si bé sí que s'està estudiant com una patologia d'addicció lligada al comportament, com el que pot donar-se amb l'addicció a Internet o al joc. En aquests casos, ha avisat queUn altre punt clau seria identificar quan una persona no compra per necessitat: "Quan volem comprar alguna cosa solem triar en funció de les necessitats que tenim. En el cas de les compres compulsives sentim unai no el podem parar. Encara que després ens sentim culpables podem tenir remordiments o dificultats socials, així com econòmics o familiars, malgrat això no aconseguim parar l'impuls". Així, ha insistit que el primerque ens ha de fer sospitar de si som víctimes d'aquest fenomen, és si comprem moltes coses que no ens serveixen o si ens posem un pressupost i el sobrepassem. "És un altre indicador que hi ha alguna cosa aquí que no està bé", ha assegurat l'experta.La professional de Buencoco també ha lamentat que aquesten els últims anys i ha passat de l'1 al 6% d'afectats. "En els qui passa més sovint és en lesSol començar a una edat primerenca, encara que a vegades un no s'adona que és un problema fins que ha progressat i estàs en la trentena", ha sostingut.Una vegada s'ha sospitat, Anna Valentina Caprioli ha indicat queens implica a nosaltres mateixos: "La primera cosa que podem intentar fer és plantejar-nos undeterminat i fer una llista de coses que necessitem comprar i tota la resta no comprar-les. A banda d'això, podem portar els, perquè quan s'acabin, no podrem comprar més. A Internet, hem de passar de les ofertes que ens arriben al correu, donar-nos de baixa, i no mirar els webs de les marques cada dia per veure quines coses noves han arribat. D'aquesta manera, el primer pas consisteix en una sèrie dei controlar quan això s'estigui convertint en un problema".El que passa, però, és que a vegades nosaltres, per si sols, no som capaços de controlar aquesta situació i quan ens adonem que, encara que ho volem no ho podem controlar, el millor, en la seva opinió, és buscarque ens pot ajudar a entendre aquesta part emocional de per què necessitem les compres. "A vegades és perquè formen part d'un trastorn obsessiu compulsiu, lligat a la, a un problema d'autoestima. Poden donar-se diferents situacions de patiment personal associades a les compres compulsives", ha afegit Caprioli.La teràpia psicològica es basa a entendre, en primer lloc, el problema, en què consisteix, perquèDesprés, ha dit l'experta, el segon pas exigeix desenvolupar estratègies perquè això no continuï i es pugui seguir comprant, però de manera no compulsiva. Sobre si té cura, Caprioli ha afirmat que, com amb qualsevol altra addicció, amb ajuda psicològica es pot superar la patologia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor