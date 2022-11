, l'activista de Reus a qui la policia espanyola ha acusat de "radicalitzar-se" fins al punt de convertir-se en un perill per a la seguretat nacional després de participar en, com ara, i sempre segons la versió del cos de seguretat espanyol, captar menors vulnerables d'origen marroquí.Segons la informació que ha transcendit, el també president de l'Associació en Defensa de la Comunitat Musulmana () de Reus es troba, a hores d'ara, al Marroc després de gairebé un mes internat en un Centre d'Internament per a Estrangers (CIE) a l'espera de veure com evolucionava la seva situació legal a l'Estat. Durant aquest període de reclusió,ha rebut múltiples visites d'ONG i d'associacions de drets humans.Badaoui va arribar a Catalunya fa tres dècades i, des d'aleshores, s'ha implicat en diverses causes socials. L'activista va fer pública la seva delicada situació amb la justícia a l'estiu, un cop va rebre l'ordre d'expulsió A Reus hi va haver una concentració de suport , i es va impulsar un manifest per tal que s'aturés el seu procediment d'expulsió que va superar el miler d'adhesions.En clau política, cal destacar que els grups al Congrés dels Diputats d'En Comú Podem, Esquerra Republicana, la CUP i Junts van trametre una c, Fernando Grande-Marlaska, instant-lo a frenar el procés d'expulsió que pesava sobre l'activista reusenc. Tots els grups municipals representants al ple de l'Ajuntament de Reus, a excepció de Ciutadans, van emetre unper fer costat a Badaoui.El germà de l'activista, en Jalal, ha exposat que és "evident" que Badaoui "no suposa cap perill per a la seguretat de l'estat". Per a la seva defensa,

