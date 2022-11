Junts es conjura contra la reforma del codi penal: «Volem que Puigdemont torni en llibertat»

El consell nacional queha celebrat aquest dissabte als'ha convertit en una conjura en contra de lapensada per derogar la sedició impulsada pel PSOE i per Podem , i que compta amb l'aval d'. "Nosaltres volem quetorni en llibertat i per la llibertat de Catalunya", ha ressaltat el secretari general de la formació,, en referència a la voluntat de l'Estat de derogar la sedició per aproximar l'extradició de l'expresident de la Generalitat, que la setmana vinent afronta un plet clau davant la justícia europea. En clau interna, l'exconseller ha posat de manifest la necessitat de plantejar "propostes" davant d'un "Estat en contra" que dificulta el dia a dia de la ciutadania del país."Es tracta de tenir elsque a la resta de països europeus", ha remarcat el dirigent de Junts, en referència al text alternatiu a la reforma del codi penal, que se centrarà exclusivament en la derogació de la sedició . També ha posat de manifest que hi haurà contactes en les properes setmanes amb actors independentistes per posar en marxa la direcció estratègica del procés, una de les qüestions que va provocar eldel Govern per les reticències d'ERC.Turull ha denunciat que aquest divendres es va produir un capítol destacat de "l'a por ellos judicial", en referència a l'obertura de judici contra Josep Maria Jové, Lluís Salvadó i Natàlia Garriga per l'1-O, o bé contraa l'Audiència Nacional. "I també a la nostra presidenta,", ha rematat el secretari general. Borràs serà jutjada a partir del 10 de febrer al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) pels contractes de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). En aquest punt ha estat quan ha parlat de la reforma del codi penal, que ha definit com aEl redactat té "conceptes tan subjectius comcontra les persones o les coses", ha remarcat Turull. "Si amb la llei del només sí és sí ha passat el que ha passat, què pot passar amb els delictescontra l'ordre públic? El PSOE ja ens ha aclarit el context: es vol castigar els ciutadans de l'1-O, dissuadir i atemorir la gent, i tenir una bae jurídica mínimament homologable per portar Puigdemont a la presó", ha indicat. El dirigent de Junts s'ha mostrat "perplex" perquè ERC els demani el suport. "Es pensen que ens hem begut l'enteniment? Nosaltres no volem cap activista cap nit a la presó per reunir-se, manifestar-se o fer un tuit. Ni una. I, senyor, nosaltres volem que Puigdemont torni en llibertat i per la llibertat de Catalunya", ha dit."Tenir un estat propi és una urgència", ha remarcat Turull. L'exconseller ha apuntat que, des del 2017, encara hi ha més motius que expliquen aquest posicionament. Ha citat els 55 milions d'euros que surten de Catalunya cada dia en direcció a l'Estat i que "no tornen". També ha parlat dels fons europeus, perquè segons ell la Generalitat està rebent la meitat del que li pertocaria, en la quinzena posició de les comunitats autònomes. La inversió pressupostària i la manca d'execució de les partides concretes forma part d'una, ha indicat. Una d'elles, ha remarcat, és el, en posició de bloqueig. "Hauran trigat menys els romans en fer la Via Augusta que l'Estat a fer el Corredor", ha ironitzat.

