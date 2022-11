L'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys demana ajuda per trobar el mossèn perdut a la Vall de Lord

L'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys demana la col·laboració dels veïns

Continua la recerca de, prevere del bisbat de Solsona, que va desaparèixer aquest dijous cap al migdia a. Des de divendres a la tarda treballen per trobar-lo elsde la Generalitat, amb recursos humans, gossos, drons i helicòpter, i elsd'Esquadra de manera coordinada. També estan bolcats en la cerca els veïns i l’Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys. En aquests moments, encara no l’han pogut trobar.Precisament divendres a última hora, ha tingut lloc a Sant Llorenç de Morunys una, en la qual hi han participat Mossos, familiars, mossens del bisbat, membres del Santuari de Lord i, també, el bisbe Francesc Conesa. En aquesta trobada,que s’ha fet (ininterrompudament durant tota la nit) i el que es farà en les pròximes hores.Des de la Diòcesi, s'ha manifestatper a totes les persones, tant professionals com voluntàries que estan treballant per trobar Mn. Xavier Castelló. D'altra banda, han expressat la seva gratitud cap a tots els qui s’interessen, s'ofereixen per ajudar i, en particular, pels "molts que estan pregant per ell i per tota la situació". Finalment, la diòcesi ha desitjat que "la Verge de Lord ens guardi a tots".Per la seva part, el consistori de Sant Llorenç de Morunys, municipi proper al Santuari de Lord, ha recordat que. No obstant això, ha agraït la tasca que estan realitzant tant els Bombers, com els Mossos, com el grup de voluntaris que aquest dissabte han estat cridats novament, tot i que la. L'Ajuntament ha demanat, també, que tothom qui pugui aportar algun tipus d'informació, els ho facin arribar.

