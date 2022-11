Ensenyen per primera vegada en públic la desconeguda filla de Kim Jong Un

North Korea unveils Kim Jong Un's daughter at missile launch site https://t.co/oZM673aW6i pic.twitter.com/lnEwZrDWcI — New York Post (@nypost) November 19, 2022

La filla del dictador de Corea del Nord,, ha estaten públic aquest divendres quan l'agència estatal nord-coreana ha difós unes imatges en les quals se la veu donant la mà al seu pare mentre observen equipament militar.En les fotografies, la filla,, porta un abric blanc i acompanya Kim Jong Un en la supervisió del llançament d'un míssil intercontinental anunciat aquest divendres.El líder nord-coreà és molt reservat en el que respecta la seva vida privada i a penes ha transcendit informació sobre aquesta esfera. Tal com ha recollit la cadena estatunidenca CNN, la Intel·ligència de Corea del Sud ha estimat que, dona del dictador,L'any 2013 el jugador de bàsquetva dir al diari The Guardian que havia pogut conèixer el bebè de Kim i que es deia "Dj. Ae", encara que aquesta dada no ha estat mai confirmada de manera oficial. No obstant això, la seva informació sí que va poder confirmar els rumors sorgits al país que la seva dona estava embarassada un any abans.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor