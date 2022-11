Tres persones moren a la C-35 en un xoc entre un tot terreny i un turisme a Llinars del Vallès

en un accident de trànsit a laa l'alçada de. El sinistre viari mortal va passar al quilòmetre 46,5, en direcció Granollers. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avis pocs minuts després de les cinc de la tarda, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.Per causes que encara s'estan investigant, es va produir una. A conseqüència de l'accident, van morir la conductora i una passatgera posterior del turisme. Es tracta d’L.P.A i C.P.A., dues dones de 55 i 56 anys, veïnes de Barcelona. Una altra passatgera posterior del turisme va ser traslladada en estat crític a l’hospital de la Vall d’Hebron, on posteriorment ha mort. Es tracta de C.A.S., una dona de 84 anys i veïna també de Barcelona. El quart ocupant del turisme va resultar ferit menys greu i va ser traslladat a l'hospital de Granollers. Els dos ocupants del tot terreny van resultar ferits menys greus i traslladats a l'hospital de Granollers.Arran de la incidència es van activar sis patrulles dels Mossos d'Esquadra, cinc dotacions de Bombers de la Generalitat, cinc unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que van activar també el servei de suport psicològic, i una patrulla de la Policia Local de Llinars del Vallès.La via es va tallar en els dos sentits i la circulació es va normalitzar finalment a les 21.20 h.

