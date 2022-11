Sancions a comerços de Barcelona per la gestió incorrecta dels residus

Campanya informativa abans de l’inici de les sancions

Quan elsno segueixen elque els pertoca, acaben desbordant els contenidors de recollida domèstica. A Barcelona s’ha iniciat el procediment per sancionar, amb, els establiments comercials que gestionen incorrectament els residus que generen, tot i haver-ne estat informats prèviament.Durant el mes de setembre es van inspeccionar els comerços de cinc districtes on s’havia realitzat una campanya informativa sobre la gestió dels residus comercials. Dels 732 comerços visitats, el. Ara s’inicia el procediment per sancionar aquests comerços amb multes de 300 euros.Durant el mes de març,van visitar els establiments comercials per explicar-los de quina manera han de gestionar els residus (horaris, dies, llocs on dipositar-los) i comunicar-los la prohibició d’abandonar els residus a la via pública. En total es van realitzarals districtes de la primera fase del desplegament del servei de neteja Cuidem Barcelona (Ciutat Vella, l’Eixample, Gràcia, Sant Andreu i Sant Martí).Actualment està en marxa una nova campanya informativa sobre els residus comercials a la resta de districtes on s’ha iniciat la segona fase del desplegament del contracte de neteja: Sants-Montjuïc, les Corts, Sarrià – Sant Gervasi, Horta-Guinardó i Nou Barris.Les actuacions per consolidar una gestió correcta dels residus comercials formen part de la campanya de corresponsabilització del pla Cuidem Barcelona

