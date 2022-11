Pablo Iglesias critica Yolanda Díaz per «posar-se de perfil» en plena tempesta política contra Irene Montero

La cacería de esta semana confirma 3 cosas:



1) La degradación creciente de buena parte del periodismo



2) Que la derecha judicial es un actor político



3) Que ponerse de perfil cuando machacan a una compañera no solo es miserable y cobarde, sino políticamente estúpido — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) November 18, 2022

L'exvicepresident del govern espanyolha afirmat aquest divendres que "posar-se de perfil" davant la tempesta política contra la ministra d'Igualtat,, "no només és miserable sinó que és políticament estúpid". Iglesias no ha posat nom, però les seves paraules van dirigides a l'actual vicepresidenta segona i líder de Sumar,, que ha mantingut el silenci sobre la campanya contra Montero arran de les escletxes de la llei del "només sí és sí". Fa uns dies, Iglesias ja va llançar dards contra Díaz i li va exigir "respecte" a Podem.El missatge de l'exlíder de Podem arriba després d'una setmana intensa per Montero. Les rebaixes de penes arran de la llei del "només sí és sí", impulsada pel ministeri d'Igualtat arran de la violació de, ha provocat una allau de crítiques contra la gestió de Montero, que ha contraatacat acusant els jutges de "masclistes" i de "no saber interpretar la llei". A través de Twitter, Iglesias ha tancat files amb la ministra i ha carregat contra el periodisme i ha assegurat que "la dreta judicial és un actor polític" i ha titllat de "covards" alguns silencis d'aquests darrers dies.El confundador de Podem,, en la línia d'Iglesias, ha criticat que la dreta "fa trampes per colpejar Podem" mentre "tristament hi ha silencis inexplicables". Yolanda Díaz ha mostrat un perfil baix en tota la controvèrsia. Aquest divendres ha demanat no generar "alarma social" i ha evitat pronunciar-se sobre les crítiques de Podem a la judicatura. Això sí, ha destacat que la normativa del govern espanyol és "extraordinàriament important" per al país i ha demanat prudència.La polèmica difícilment amainarà en un termini breu de temps. En primer terme, perquè jutges i fiscals ja han apuntat que la llei, que unifica els antics, situa un llindar mínim de penes més baix que en l'anterior marc normatiu, una paradoxa en l'aplicació pràctica, perquè la norma pretenia enfortir la transcendència punitiva de qualsevol abús. I que això els obliga a atendre els recursos de les defenses.Aquesta setmana el(CGPJ) ha advertit que ja va detallar de les llacunes en el redactat de la norma, un avís que també va formular la Fiscalia General de l'Estat. Tanmateix, el fiscal general,, ha apuntat aquest dijous que el ministeri públic fugirà d'"automatismes" en la revisió de penes amb la "vocació d'empara a les víctimes".

