D'un Xi Jinping guanyador a una UE desdibuixada: la foto dels amos del món al G-20

Un Xi Jinping reforçat Xi esbroncant Trudeau a Bali. Foto: europa press

Probablement, el líder xinès, Xi Jinping, ha estat el guanyador de la cimera. Va arribar a Bali reforçat en el seu poder al capdavant de l'estat i del Partit Comunista. Occident, estressat per la crisi econòmica i pendent dels moviments en el camp de batalla a Ucraïna, no es pot permetre alhora un xoc amb Pequín. Xi va ser mimat pels altres líders i es va permetre una estirada d'orelles al primer ministre canadenc, Justin Trudeau, per haver filtrat detalls d'una conversa conjunta en què Trudeau s'hauria queixat d'interferències xineses en la política canadenca. Xi va saber protagonitzar la imatge, tot evitant aparèixer massa agressiu i encaixant la ma del canadenc després de la protesta. El president xinès és qui apareix en més fotografies dins de l'àlbum de Bali.

Un punt de distensió amb Taiwan al fons Xi i Biden abans de la seva reunió. Foto: europa press

El pols EUA-Xina és el primer plet de la política internacional. Joe Biden i Xi Jinping van mantenir una reunió de tres hores que va transcórrer amb relativa cordialitat. En el comunicat xinès posterior a la cimera se subratlla que la independència de Taiwan seria "una línia vermella (...) incompatible amb la pau com l'aigua i el foc". L'illa asiàtica, protegida per Washington, és la peça cobejada per Pequín, que la considera part integrant del país. Però Taiwan no ha proclamat formalment la seva independència, en un statu quo cada cop més incert. L'Administració Biden va refermar el seu rebuig a la independència. Donada la tensió global, la majoria d'analistes consideren que la cimera Biden-Xi va ser positiva.



Rússia: quasi una condemna El ministre d'Exteriors rus va representar la Rússia de Putin al G-20. Foto: europa press

El comunicat final va ser fruit d'una intensa pugna entre els vint. Finalment, es van superar les expectatives. Sense incloure una condemna a Rússia, es fa constar que hi ha discrepàncies, però que la majoria "condemna" la guerra i es proclama de manera unànime que el G-20 s'adhereix a la Carta de l'ONU que rebutja els atacs a població civil i infraestructures. El fet que la Xina s'hi afegís i que el mateix Xi insistís en defensar la "integritat territorial" d'Ucraïna s'ha considerat un punt per Occident i una major solitud de Rússia. Pequín, aliat calculador del Kremlin en aquesta crisi, és molt sensible a les relacions de força i és conscient que la guerra li està sortint malament al líder rus. Una de les fotografies de Bali és d'un gran absent: Vladímir Putin. Una absència que és una derrota. En lloc seu, el ministre d'Exteriors, Sergei Lavrov, un home acostumat a fer tots els papers de l'auca. Lavrov, per cert, no se'n va anar quan el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va adreçar-se a la cimera telemàticament. Un gest amb algun significat ara que es parla de contactes i negociacions?

La UE, més difuminada La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, a Bali. Foto: europa press

La Unió Europea és un dels integrants del G-20. Però aquesta cimera l'ha mostrat ocupant el centre de poques fotografies. La celebració a Indonèsia ha estat també un recordatori de la regió que s'està convertint en el centre de l'escaquer mundial. L'any que ve el fòrum serà a l'Índia. Rosegada per la crisi, amb greus problemes de recursos energètics, la UE està pagant cara la seva aposta per Putin com a soci fiable. Ucraïna no ha fet més que potenciar la condició dels EUA com a gran líder occidental i, per Europa, fer-ne encara més visible la dependència. També s'ha evidenciat com en són d'essencials les relacions amb la Xina després de la ruptura comercial amb Moscou. La trobada del canceller alemany Olaf Scholz amb Xi d'inicis de novembre va ser molt representativa de les angoixes europees.



Un nou lideratge polític: l'Índia El primer ministre indi amb el canceller alemany al G-20. Foto: europa press

El paper de lideratge de l'Índia ha estat un dels factors importants de la cimera. La potència econòmicament emergent ho vol ser també políticament i el primer ministre Narendra Modi vol jugar a fons les seves cartes. L'any que ve serà l'amfitrió i ja ha dit que vol que sigui una trobada "ambiciosa". De moment, a Bali, Modi va fer seva la frase que "la nova era no pot ser una era de guerra". Una crítica a Rússia. Modi s'ho pot permetre. L'Índia manté una bona interlocució amb Moscou des de la Guerra Freda i a Indonèsia ha fet un paper diplomàtic amb totes les bandes: Occident, la Xina i el Kremlin. Modi, líder d'un govern conservador i nacionalista hindú, lidera la democràcia més poblada del planeta, un altre factor a no oblidar en un moment de pulsions autoritàries.