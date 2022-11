El Govern acorda amb els comuns la pauta de negociació dels pressupostos abans de sumar-hi el PSC

El Govern i els comuns continuen entenent-se en la negociació dels pressupostos, i aquest divendres han celebrat unaen la qual s'han acordat lesper començar a entrar en el contingut. Els de Jéssica Albiach compten amb unaen la negociació, i és que amb el PSC i Junts encara no han començat les negociacions de fons: amb ells, de moment, el Govern ha fet dues reunions tècniques i de caràcter general. Segons ha explicat En Comú Podem, els de Jéssica Albiach han plantejatper a estructurar la negociació: pla de xoc social, transformació ecològica, habitatge i drets socials, salut, i fiscalitat.Abans de la reunió, els comuns ja van moure fitxa el dijous enviant al Governper incloure als pressupostos i així poder avançar feina en aquesta trobada. Entre les peticions concretes, unde 1.000 milions d'euros, modificar l'd'habitatges buits,a les rendes més altes, apujar l'impost de, posar en marxa l'Energètica Pública com a comercialitzadora, desplegar més serveis de trens, o establir un calendari pressupostari per assolir en els propers tres anys el 25% del pressupost de Salut destinat a l'"Des d'En Comú Podem es fa una valoració positiva tant d'haver començat a negociar com del desenvolupament de la trobada, però també es constata que hi ha molta feina a fer i poc temps per fer-la", ha afegit la formació en un comunicat. Peròper aprovar els pressupostos, ja que ambdues formacions sumen 41 diputats dels 135 que hi ha a l'arc parlamentari. En públic, ERC insisteix que espera sumar en aquesta equació a Junts, a qui atribueix part dels pressupostos per la feina del seu exconseller. Ara bé, en paral·lel, els de Laura Borràs i Jordi Turull mostren obertament els recels cap a uns comptes que arriben després delde l'executiu i que asseguren que no són els del seu exconseller.És aquí on entra en joc el PSC. Els defa mesos que s'ofereixen a Aragonès per aquests comptes, però els republicans fan equilibris per no mostrar obertament que aposten per comptar amb el seu suport. Sigui com sigui, ja s'han realitzat, totes elles cordials, tot i que amb alguns retrets creuats. Des del PSC creuen que el Governen les negociacions. ERC ho nega, però el cert és que també calcula els moviments en funció als avenços de Madrid, vinculats amb la, la reforma del codi penal, i la negociació delsAquest mateix divendres, després d'una reunió entre el PSC i tècnics de l'executiu, la portaveu socialista,, ha fet arribar una carta a la consellera d'Economia,, en la qual li ha demanat concrecions sobre aquest projecte, com els números per cada departament, capítols, programes, i xifres detallades sobre el creixement tendencial i la previsió de liquidació d'ingressos, inclosos els tributs propis. En la carta, Romero també expressa que el seu grup demana tot això perquè vol una "negociació".També en divendres, la consellera de la Presidència,, ha defensat que ERC està treballant els comptes en els "tempos previstos", i ha avançat que la intenció de l'executiu és aconseguirabans que acabi l'any. Així mateix, ha lamentat el plantejament del PSC de posar "en dubte" el ritme de les negociacions.La postura deha estat similar a la del PSC. És el partit amb qui les negociacions estan, i és que la formació ha celebrat avui la segona reunió amb l'executiu. Fonts de Palau expliquen que en ella, han presentat "els grans números" del pressupost i s'ha acordat "continuar fent més reunions". Davant d'això, Junts ha exigit al Govern, com ara tenir el pressupost desglossat de tots els departaments, les partides en matèries com la recerca o per les escoles concertades, i el contingut de la llei de mesures d'acompanyament dels pressupostos.Ara mateix, doncs, el Govern té en marxa i sense aturador les negociacions amb els comuns, mentre que ha de respondre a l'encàrrec desobre el projecte. La previsió anunciada en reiterades ocasions és presentar i aprovar el projecte en l'executiu a finals d'aquest mes o a començaments del mes de desembre.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor