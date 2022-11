L'Audiència Nacional envia a judici Gonzalo Boye per una macrocausa vinculada amb el narcotràfic

L'Audiència Nacional ha enviat a judici l'advocati una quarantena més de persones en el marc d'una macrocausa vinculada amb el. Boye està processat per un presumpte delicte de, tot i que l'advocat de Carles Puigdemont insisteix que és innocent i denuncia una operació per "treure'l de circulació". La sala penal ha decidit obrir judici oral quan falten pocs dies per una de les causes més importants que afronten els exiliats a Europa relacionada amb la seva immunitat com a eurodiputats. Segons Boye, la causa contra ell comença quan l'exili va guanyar a Alemanya.En la interlocutòria, a la qual ha tingut accés Europa Press, la sala penal confirma el tancament del sumari que va dictar la instructora,, propera al PP. En el cas de Boye, va ser processat per blanqueig de capitals per, suposadament, haver participat en una operació per recuperar 890.000 euros que la policia havia interceptat a membres de l'organització de Sito Miñanco a l'aeroport de Barajas. Tot això té relació amb l'operació Mito, centrada en la xarxa que dirigia Miñanco i que va intentar introduir sense èxit a Espanya més de 4.000 quilos de cocaïna en dos operatius.Aquesta organització, segons la jutge, es dedicava a la importació i distribució de drogues i al blanqueig de capitals. Davant d'aquesta causa, Boye sosté que un presumpte assassí diu que va estar en reunions al seu despatx per planificar i falsificar documentació per recuperar uns diners que no eren d'un client seu, sinó de Sito Miñanco. "La causa està plena de dades, evidències, converses telefòniques entre ells, que deixen clar que els diners eren del meu client, no de Miñanco, i que era un empresari solvent i ho continua sent", explicava l'advocat en una entrevista a NacióDigital . La reunions, diu Boye, no es van produir.

