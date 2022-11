El Barça fa història a Qatar: mai cap club ha aportat més jugadors a un Mundial

Des del Mundial del 2010, el Barça mai no ha baixat dels 14 representants: 14 a Sud-àfrica 2010, 15 al Brasil 2014, 14 a Rússia 2018 i ara 17 a Qatar 2022. El record anterior, com es pot veure en les dades facilitades pel mateix club, estava feia dues edicions, al torneig mundial de Brasil. Malgrat això, cap blaugrana ha guanyat el Mundial des dels integrants del combinat espanyol de 2010 que va aconseguir la primera estrella per a Espanya.

Els 17 convocats del Barça pel Mundial



· Jules Koundé i Ousmane Dembélé (França)

· Frenkie De Jong i Memphis Depay (Països Baixos)

· Andreas Christensen (Dinamarca)

· Raphinha (Brasil)

· Ronald Araujo (Uruguai)

· Marc-André Ter Stegen (Alemanya)

El Futbol Club Barcelona aconseguirà un rècord històric aquest Mundial de Qatar. Gràcies a la lesió dei l'entrada d'a la convocatòria deamb la selecció espanyola, el club blaugrana es converteix en el club amb més jugadors cridats a disputar un Mundial en una sola edició. La xifra suposa pràcticament tres quartes parts de la plantilla: 17 jugadors. Ja de per si,amb els 16 convocats originals. Ara ja se suma el rècord de la història de tots els equips del món.

