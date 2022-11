Borràs dona per fet que s'activarà el procediment de suspensió dels diputats d'ERC Jové i Salvadó

La presidenta del Parlament suspesa,, ha demanat activar el procediment de suspensió contra els diputats d'ERCdesprés que avui se'ls hagi obert judici oral pels preparatius del referèndum. Estan processats, entre d'altres delictes, pel de malversació, que està vinculat a la corrupció. Per això, Borràs planteja que cal activar l'article 25.4 del reglament del Parlament, però ha garantit que quan això es plantegi Junts hi votarà en contra. Amb tot, ha enviat la seva solidaritat als dos diputats republicans, així com a la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, i al delegat del Govern a Lleida, Bernat Solé.Borràs ho ha dit en un missatge enregistrat aquest divendres un cop s'ha sabut que el TSJC la jutjarà a partir del 10 de febrer pel cas dels contractes a la Institució de les Lletres Catalanes . Per aquest procediment, el Parlament la va suspendre com a diputada aplicant l'article 25.4. ERC i la CUP hi van votar a favor en considerar que aquest cas no té res a veure amb el procés, un punt de vista diametralment oposat al de Borràs, que creu que els dos casos són equiparables perquè és persecució política.Cap dels grups parlamentaris ha plantejat per ara que s'hagi d'aplicar l'article 25.4 del reglament. Arran del cas de Borràs, aquest article va ser molt analitzat i els grups independentistes, concretament ERC i la CUP, van voler diferenciar el cas de la presidenta del Parlament del de la resta d'independentistes processats o condemnats per qüestions relacionades amb el procés.Aquí podeu veure el vídeo complet en què Borràs valora la seva situació judicial:

