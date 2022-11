Els acomiadaments per ERO es tripliquen en un mes a Catalunya

Augmenten les xifres d'en el darrer mes. Les persones que han perdut la feina en un acomiadament col·lectius. Són dades que recull l'Estadística de Regulació d'Ocupació que publica l'Observatori del Treball i Model Productiu, publicades aquest divendres.Al setembre, el total d'acomiadats per un ERO va ser de 247 persones. La xifra t(495) i la del 2020 (554) però, en canvi, no arriba a la del 2019 (1.071). Enguany, però, el total d'acomiadats per ERO és molt inferior al de l'exercici anterior, que encara va estar molt marcat per les restriccions per combatre la Covid-19.Així doncs, aquest any hi ha hagut 4.185 treballadors que han perdut la feina en un acomiadament col·lectiu registrat almés de 6.000 menys que l'exercici anterior. Al llarg del 2022, els mesos que han concentrat més acomiadaments han sigut el juliol (809), el gener (706) i l'octubre (687).

