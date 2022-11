L'altre «català» que jugarà el Mundial de Qatar... amb Sèrbia

Sergej Milinkovic-Savic, en un partit amb la selecció sèrbia Foto: FIFA

encara el recorden a la ciutat de. Ell va ser un dels 24 futbolistes de la plantilla de laque va jugar a la Primera Divisió. El migcampista serbi va fitxar pel club lleidatà just després de l’ascens a la màxima categoria del futbol espanyol, el 5 de juny de 1993 , i durant aquella temporada va aconseguir marcar sis gols tot i no ser titular indiscutible en els onzes de José Manuel Esnal "", l’ entrenador dels blaus i una icona d’aquella època daurada Dos anys després d’arribar a la capital de, el futbolista va marxar ajuntament amb la seva parella, la basquetbolista, que va jugar l’Eurolliga amb el. El periple lleidatà de Milinkovic va ser breu, però suficient per ampliar la família. En el seu darrer any a Lleida, va tenir el seu primer fill:El nadó va nàixer a la capital de Ponent un 27 de febrer, i 27 anys després, ha esdevingut una de les referències futbolístiques de la selecció de. Serà així, l'altre "català" que disputarà elmés enllà dels convocats per. El també migcampista com el seu pare, es va iniciar en el món del futbol a principis dels 2000 a les categories inferiors de l'equip en el qual jugava llavors el seu progenitor, eld’Àustria, i la seva carrera està sent prou exitosa.Les condicions que mostrava amb la pilota i la seva potència física el van dur a signar el seu primer contracte professional. Va ser a finals del 2012 pel, equip de Sèrbia. Un any més tard va fer el salt a, on va jugar un any amb la samarreta del. El seu talent i la capacitat de treball com a migcampista van despertar la curiositat dels grans clubs europeus, entre els quals lade, que el va fitxar el 2015 i on continua jugant actualment tot i el recurrent interès d’altres grans equips com la, elo elMilinković-Savić forma part de la nova generació sèrbia que va guanyar l’el 2013 i el Mundial sub-20 dos anys més tard. La gran promesa que va demostrar que era en les joves seleccions l'ha fet ara un dels titulars indiscutibles del combinat serbi, que en la primera fase del Mundial lluitarà per passar de ronda en und'alt nivell en què hi ha el, el. Ho farà al costat de futbolistes que en els darrers anys han brillat en diversos equips europeus com. També ho farà al costat del seu germà, nascut ael 1997 i actual porter del

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor