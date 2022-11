El PSC i Junts exigeixen més concreció al Govern per negociar els pressupostos

Els possibles socis del Govern per l'aprovació dels pressupostos estan fent sentir la seva veu i marcant perfil. Amb els, és amb qui les negociacions estan més avançades, i aquesta tarda l'executiu mantindrà unaamb els de Jéssica Albiach. PSC i Junts, en canvi, consideren que necessitenper continuar amb la negociació, i així ho han traslladat als republicans.El PSC va mantenir una segona reunió dijous, i després d'aquesta, la portaveu, Alícia Romero, va considerar que l'executiu treballa amb massa lentitud i sense mostrar totes les dades. És en aquest context que Romero ha enviat aquest divendres a la consellera d'Economia,, una carta exigint-liper poder treballar de manera "seriosa i rigorosa". Exactament, han reclamat tenir el marc pressupostari, dades de cada conselleria, dades pressupostàries per capítols i programes, les dades de creixement i creixement tendencial per departaments, informació sobre el creixement tendencial, i la previsió de la liquidació.Aquest divendres al matí, la consellera de la Presidència,, en una atenció als mitjans en el marc d'una visita a Vilafranca del Penedès, ha assegurat que en les reunions amb els socialistes van donar "resposta" a les preguntes que els van formular, i ha atribuït les crítiques de Romero a suposades estratègies: "La reunió es va desenvolupar de forma cordial i correcte i sense queixes a dins, sovint es tracta d'més enllà del que necessita el país, que és tenir pressupostos", ha sostingut.En el cas de Junts, la segona reunió "tècnica" s'ha dut a terme aquest mateix divendres. També els de Laura Borràs i Jordi Turull han reclamat durant la reunió informació "per", com ara el pressupost desglossat de tots els departaments, i no només d'alguns. També han reclamat saber les partides del pressupost en recerca, les previstes per escoles concertades davant l'increment del cost de l'energia, les partides per formació professional, i l'import previst del salari mínim. Fonts del partit han explicat també que s'ha preguntat sobre el contingut de la llei dedels pressupostos, i han instat l'executiu a fer públiques les dades sobre un hipotètic pressupost que es podria fer si Catalunya disposés de: "Ha estat una reunió exclusivament de caràcter tècnic", afegeixen des del partit.Per part de l'executiu, fonts de Palau asseguren que els representants del Govern han mostrat a Junts "" del pressupost, i que s'ha acordat continuar fent més reunions per intentar avançar. Així mateix, durant la trobada, els representants tècnics de l'equip han mostrat la prioritat d'aprovar els comptes amb Junts i comuns.

