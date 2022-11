​Així es pot gaudir l'autopista amb el mòbil

Funcionament amb tecnologia bluetooth

1. Descarregar gratuïtament l'aplicació

2. Registrar-se amb les dades (validació final amb SMS)

3. Tenir activades les dades, bluetooth i ubicació

4. Deixar el mòbil al quadre de comandament amb l'app activada

Clara, veïna de Sitges: Estic molt satisfeta per tenir descomptes a l'autopista gràcies a una app que, a més, és totalment gratuïta.



Anna, viu al Vendrell i treballa a Barcelona: “Per mi és molt important disposar d'un mitjà de pagament menys contaminant: no necessito imprimir rebuts ni papers”.



Gaudir de l'autopista amb el mòbil i sense aturar-se és possible. Autopistas, companyia del grup Abertis, va desenvolupar fa uns mesos Awai , unadisponible per als sistemes iOs i Android. Es pot utilitzar a l, en el tram Castelldefels-Vendrell.L'aplicació Awai funciona gràcies a la. Cal descarregar l'app al terminal i omplir el registre amb les dades del client i una validació final mitjançant un missatge al SMS.Per usar-la en cada viatge cal tenir activades les dades, la connexió bluetooh i la ubicació del dispositiu. Tenir l'aparell al quadre de comandament del cotxe i l'app oberta. Aleshores, en apropar-se al peatge per les vies senyalitzades amb l'indicador Awai, la barrera s'obre –gràcies a la connexió bluetooh amb les antenes instal·lades al peatge- i el conductor rep el tiquet digital al mòbil.“Amb aquest projecte, Autopista fa un pas més en la seva aposta per lai en la seva oferta de noves solucions digitals i dinàmiques que afavoreixin la mobilitat intel·ligent, segura i sostenible”, assegura, director d'Innovació i Tecnologia d'Autopistas. “La tecnologia i l'enginyeria intel·ligent són clau per a la mobilitat del futur. Awai ens permet oferir la màxima agilitat en el pagament i el millor servei al client”, afegeix.Autopistas va llençar fa uns mesos Awai per tal que es pogués fer servir a la C-32, l'autopista de pagament entre Castelldefels i el Vendrell. Des d'aleshores, ja s'han realitzati està disponible tant als sistemes iOs com Android.“El balanç des del llançament de l'aplicació és molt positiu, ja que per als clients ara és molt més pràctic passar per el peatge. Volem analitzar nous serveis amb l'objectiu de millorar l'experiència dels nostres clients”, explica, responsable d'Innovació de la companyia d'infraestructures.El mateix sistema ja aplica els diversos descomptes previstos: sigui pel nombre de viatges fets o per viatjar amb tres o més persones., director d'Explotació d'Autopistes, assenyala com a avantatges la fluïdesa assolida, la disminució de la contaminació i la millora de la comoditat per als clients. “Els facilitem l'autogestió en consulta i disponibilitat dels trajectes realitzats”, explica.