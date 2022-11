Gayà abandona Qatar i obre les portes del Mundial a un jugador del Barça

Canvi a la vista a laquan queden pocs dies per l'inici del. Segons expliquen diversos mitjans,ha abandonat la concentració del combinat deper una lesió. El problema no és greu, però la immediatesa de la cita mundialista fa que el tècnic vulgui assegurar-se un relleu en condicions, i molt probablement vindrà des de Barcelona.En concret, el nom que sona amb més força a hores d'ara és el d'. La seva bona temporada l'ha fet pràcticament titular perperò no ha estat suficient perquè Luis Enrique el convoqui, com si ha fet amb el suplent en la mateixa posició al Barça,. En un segon pla també hi ha, una incorporació que té un factor de veterania però també té el valor que pot jugar en la posició de central.Si algun d'aquests dos laterals del Barça acaba viatjant a Qatar, seria el vuitè blaugrana que entra a la llista de Luis Enrique. El seleccionador espanyol va decidir convocar, Jordi Alba,en una llista feta pública el passat divendres i que també inclou els catalans

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor