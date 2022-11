El Govern vol portar els pressupostos al Parlament abans de finals d'any

La negociació dels pressupostos deamb els possibles socis va més lenta del que voldria l'oposició. L'executiu encara no ha presentatdels comptes i treballa amb la previsió d'aprovar el projecte a finals d'aquest mes o a principis de desembre. L'objectiu, és iniciar el tràmit parlamentari abans de finals d'any, segons ha assegurat la consellera de la Presidència,en una atenció als mitjans en el marc d'una visita institucional a l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès. Vilagrà ha explicat que les properes setmanes seranper definir els comptes, amb reunions com les que ja s'estan duent a terme amb el PSC, Junts i els comuns: "Volem dur els pressupostos al Parlament per debatre'ls abans de finals d'any", ha dit.El balanç de les reunions és diferent pels tres partits que estan dins l'equació. Amb els, la negociació ha començat formalment després de dues reunions tècniques, i aquest divendres n'hi haurà una tercera per començar a abordar. Amb el PSC, s'han celebrat dues reunions, i els de Salvador Illa consideren que l'executiui l'acusa de no estar donant tota la documentació per iniciar formalment la negociació. Amb, és amb la formació amb qui les negociacions estan més-aquest divendres serà la segona- i amb qui l'executiu voldria aprovar els comptes, tot i que el partit de Laura Borràs i Jordi Turull manté les ferides ben obertes després de la sortida del Govern.Vilagrà ha assegurat que el ritme de la negociació és el que toca i que es treballa amb els tempos previstos: "Sempre hem dit que volem pressupostos, no hi ha cap secret en això, negociem amb tota intensitat per aixecar recursos i". Preguntada per la possibilitat d'incorporar propostes com la dels comuns per incrementar l'IRPF a les rendes més elevades, Vilagrà ha assegurat que mantindran un perfil discret fins que no es tanqui cap acord sobre aquest o cap altre punt. Sí que ha assegurat, però, que s'ha avançat en la

