Busquen un mossèn perdut a la Vall de Lord des d'aquest dijous

Mn. Xavier Castelló i Baille

Elsbusquen un mossèn de 78 anys perdut des d'aquest dijous a la). L'home, que resideix al seminari de Solsona, va anar a passar el matí al santuari de la Mare de Déu de Lord, a, però no va tornar al migdia, tal com havia dit que faria.L'avís el van donar els residents del santuari a les 15.23 hores. 18 dotacions terrestres, entre elles el grup caní, i un helicòpter busquen l'home des de dos quarts de set del matí. El dispositiu es va haver deahir a la nit a causa de la pluja, que queia amb intensitat i dificultava la visibilitat. Els Bombers desaconsellen la participació de veïns en la recerca per la complexitat i l'orografia de la zona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor