En funcionament la nova superilla de l'Eixample: ja no es pot creuar Consell de Cent

Mapa de les afectacions de mobilitat a la nova superilla de l'Eixample Foto: Ajuntament de Barcelona

A partir d'aquest divendres entren en vigor lesdefinitives dede les obres de la. Així ho va anunciar el gerent de Mobilitat i Infraestructures de l’Ajuntament de Barcelona, Manuel Valdés López, que va indicar que el principal canvi es donarà alper travessar de punta a punta l’Eixample.Alhora,també veuran. Només podran seguir en línia recta les bicicletes, patinets i vehicles d'emergències. Gràcies a la supressió d'un carril i a les obres actuals, els 16.000 vehicles que circulaven per Consell de Cent s'han reduït fins a 7.500.L’objectiu de la mesura ésque circula per aquesta zona de l’eixample per poder convertir aquest espai en àrees on elsdels nous eixos verds. El consistori de la capital catalana demana als conductors que busquin itineraris alternatius per creuar ara aquesta zona de la ciutat.Hi haurà tres àmbits on els vehicles no estaran obligats a girar: a la; a la, i a les quatre cruïlles que envolten la(Bruc-Consell de Cent; Bailén Consell de Cent; Aragó-Girona; i Diputació-Girona).

