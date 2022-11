El Nord Stream va ser sabotejat: Suècia troba restes d'explosius a les fuites

Les conseqüències de les fuites

El Nord Stream va patir un sabotatge. Així ho ha confirmat Suècia, que ha trobat restes d'explosius als punts on es van produir les fuites a finals de setembre. Els governs devan declarar l'emergència energètica i gasística per tres fugues als gasoductes russos Nord Stream 1 i 2 Les autoritats van informar inicialment d'una fuita en el Nord Stream 2 a aigües daneses deli, després, de dues més en el Nord Stream 1, una en aigües del país nòrdic i una altra en les de la veïna Suècia. A més, dies després se'n va declarar una quarta . Des d'aleshores, la sospita d'un sabotatge sobrevolavai el món sencer, mentre-els segons de manera més explícita- s'acusaven mútuament. Per ara, però, es desconeix qui és l'autor del sabotatge ja confirmat.Lava alertar llavors que la piscina de gas metà podria desencadenar en un. Les fuges no tindran cap efecte immediat pel que fa al, ja que els gasoductes no estaven operatius des dels primers instants de la. Fa mesos que els països receptors del gas rus es preparen per a una tardor dura i acumulen reserves de cara a l'hivern.Tanmateix, el transport per canonades es pot substituir pel marítim. Si bé, aquesta solució suposaria un nou increment dels preus, ja que el gas natural arribaria liquat i hauria de ser. Si bé, aquest nou episodi ha esdevingut un nou focus de tensió internacional, el qual pot funcionar com l'espurna que provoqui unaPel que fa a les implicacions del suposat sabotatge, els experts coincideixen en la diagnosi que les fuites només afectaran de manera directa el medi ambient a. Així, només es veuria afectada la zona on es troba la columna de gas. No obstant això, el-el que s'ha alliberat dels gasoductes- és un, pel qual té un impacte nociu a nivell global.

