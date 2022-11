Tensió al Barça de bàsquet: Jasikevicius fa fora un jugador en ple partit

El momento en el que Saras Jasikevicius le muestra a Kalinic el camino del vestuario en pleno partido 🧐



Quedaba algo más de un minuto del tercer cuarto #EuroligaDAZN 🏀



🎥 @BasketNews_com pic.twitter.com/INdDDbcuhc — DAZN España (@DAZN_ES) November 17, 2022

Tensió màxima alde. L'entrenadorva enviar al vestidor el jugadorquan el partit contra l'encara s'estava disputant. Ambdós havien mantingut abans una airada discussió durant l'enfrontament contra els turcs, que va acabar sent la tercera derrota dels blaugrana a l'Els fets han passat durant el tercer quart del partit que el Barça va perdre per 96 a 86. Kalinic es va apropar al tècnic per fer-li un comentari i Jasikvecius va reaccionar immediatament apuntant-li el camí cap als vestuaris. El jugadorva intentar mediar entre els dos, però sense èxit.Fins aquell moment, Kalinic havia estat un dels jugadors més destacats del bàndol blaugrana, amb 10, quatrei unaen 19 minuts. Al final del partit, en roda de premsa, Jasikevicius va ser preguntat pels fets però només es va limitar a dir que Kalinic "ha faltat elde l'equip" i va tancar el cas dient que ho debatrien "internament".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor