Un home fa una marató sencera fumant durant tot el recorregut

D'aquelles coses que són entre surrealistes i inexplicables. Un home xinès ha completat unasenceradurant tot el recorregut. Els fets s'han produït en la prova celebrada a, a la, i el protagonista de la història ha aconseguit completar la carrera de 42 quilòmetres en tres hores i 28 minuts.Qui és l'home? És un misteri del qual només ha transcendit que és conegut com l'oncle. Es va ferarran de la imatge en què se'l veu corrent amb unaa la boca i l'organització de la marató va decidir compartir elque havia registrat. I la marca no és cap broma, ja que va acabar en lad'un total de 1.500 competidors. No és el primer, però ni molt menys és l'últim.Val a dir que sembla que no és el primer cop que aquest personatge fa una cosa similar. En la mateixa marató del 2018 i en una altra celebrada ael 2019 ja va córrer mentre fumava. Llavors, va fer dues marques un pèl pitjors que la d'ara: 3:36 i 3:32 respectivament. Així doncs, l'evolució és positiva i està disminuint els seus temps. El que no sabem és com ho estan gestionant els seus

