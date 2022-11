Canvi radical de temps a Barcelona aquest divendres

El Servei Meteorològic de Catalunya emet avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja:



➡ Dv. 12:00 - 24:00 h.



➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts



➡ Grau de perill màx. 🟡 1/6



➡ Litoral central.



⏲ Hora local (h) = TU+1 pic.twitter.com/OKif3tQWOs — Meteocat (@meteocat) November 17, 2022

Farà fred a partir de divendres?

Estem a les portes d'un canvi de temps. En el següent vídeo us n'expliquem els trets més importants 👇 pic.twitter.com/darktFLQtE — Meteocat (@meteocat) November 16, 2022

viurà a partir d'aquest divendres un canvi brusc de temps que pot comportar ruixats intensos a partir del migdia i fins a la matinada. Aquesta situació es viurà a tota la comarca de la capital catalana i a dues més del territori català. Elva activar dijous l'avís per intensitat de pluja al, amb aiguats que poden acumular fins aPel que fa a la resta de Catalunya, per ara, no hi ha cap altre avís activat ni cap previsió d'un canvi sobtat de temps que pugui perjudicar els plans del cap de divendres o del cap de setmana. La previsió del Meteocat tambéa partir d'aquest gir del temps.Ara bé, a partir dels pròxims dies, la previsió meteorològica sí que avisa de l'arribada de xàfecs a bona part del territori, amb nevades al vessant nord del Pirineu i fortes ventades als dos extrems del país. La sensació de fred es farà evident amb una caiguda dels valors màxims de temperatura, que del dijous al divendres baixaran aproximadament uns 10 graus a bona part de Catalunya.La situació de canvi és evident, segons les previsions meteorològiques. Durant el divendres es preveu unes temperatures màximes d'al litoral i lleugerament inferiors a la Catalunya Central i a les Terres de l'Ebre. Al Pirineu i el Prepirineu la baixada serà més important, i fins i tot les màximes poden no superar els dos dígits.

