Cristiano Ronaldo: «Messi és el millor jugador contra qui he jugat»

"The best player you've ever seen? Excluding yourself?"



Piers Morgan asks Cristiano Ronaldo his true feelings about Lionel Messi as a player and a person.



Watch live: https://t.co/ajbahBvQpp@cristiano | @piersmorgan | @TalkTV | #90MinutesWithRonaldo | #PMU pic.twitter.com/sj5q1VeuLs — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 17, 2022

ha concedit una llarga entrevista en què ha parlat de tot el que l'ha envoltat durant la seva carrera. Si bé els talls de la conversa s'enfocaven inicialment en comentar la seva situació al Manchester United , ara una nova entrega ha deixat detalls sobre la relació del portuguès amb qui ha estat el principal rival durant la major part de la seva carrera,Si bé en altres ocasions ambdós ja havien mostrat el respecte que es tenien com a professionals, el portuguès ha sorprès ara per la seva opinió de l'argentí amb un missatge molt clar: "Messi és el millor jugador contra qui he jugat". No és cap secret que l'exdavanter deles considera el número u, però considera que l'excapità delés un futbolista "màgic".Com a jugador és "increïble, top", ha continuat el portuguès, que ha explicat que no són amics, però que sí que el considera un "company d'equip": "El respecto per com parla de mi, respecto tot el que ha fet pel futbol". Juntament amb, creu que Messi és el millor jugador que ha vist a banda d'ell mateix. Encara no han dinat junts, com es va insinuar en una gala de la, però Ronaldo encara s'hi mostra a favor: "Per què no?".En la mateixa conversa, i igual que feia Messi fa uns dies, també ha reconegut que es troba al final de la seva carrera. De fet, ha reconegut que es retirarà de lasi guanyar el, però també ha explicat que li agradaria seguir jugant almenys fins als 40 anys.

