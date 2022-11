​Què és la llei de ferro de la congestió o per què les autopistes sempre s'acaben omplint?

Per què unas'acaba col·lapsant encara que tinguiper sentit? És la denominada. Més carrils suposa més cotxes circulant. D'aquesta manera, l'augment de velocitat que aconsegueixes ampliant una via desapareix al cap de pocs mesos o, fins i tot, poques setmanes. Laet torna a situar a la posició inicial de congestió.L'exemple clàssic és Los Angeles . Les inversions multimilionàries per ampliar –encara més- les autopistes suburbanes han fet augmentar el nombre de vehicles i, en conseqüència, s'han repetit els col·lapses tot i tenir vies de fins a set carrils per sentit.La posició de Lewis-Mogridge, dels investigadors, va ser formulada el 1990. A banda d'apuntar que ampliar les vies només permet ajornar de manera temporal la congestió , també assenyala que invertir en carreres en una zona urbana col·lapsada acaba, també el públic, sempre que no s'aposti per sistemes segregats.

